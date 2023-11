Come YouTube ci aiuterà a capire se un video è reale

La novità annunciata da YouTube consiste nella visualizzazione di apposite etichette da applicare ai video nel caso in cui tali video siano stati realizzati con l'ausilio dell'intelligenza artificiale . In altre parole, YouTube ci aiuterà a capire se un video è stato prodotto dall'intelligenza artificiale o se ne è stato alterato tramite l'intelligenza artificiale.

YouTube nel corso del tempo è cambiata moltissimo , evolvendosi con nuove funzionalità e strumenti per gli spettatori e per i creator di contenuti. E proprio per rimanere al passo con i tempi , ha appena annunciato un importante novità che vedremo nei prossimi mesi.

Questo significa che le nuove etichette che vuole apporre YouTube ai suoi video ci permetteranno di discernere se un video è reale o meno. E come deciderà quali video devono esporre tale etichetta? YouTube ha riferito che sostanzialmente chiederà ai creator stessi di indicare se è stata usata dell'intelligenza artificiale per realizzare il contenuto.

Lo scopo di tutto questo è rendere ovviamente gli utenti più consapevoli di ciò che guardano, e dargli uno strumento in più per capire se ciò che stanno vedendo non è reale, perché appunto alterato o addirittura interamente prodotto con l'intelligenza artificiale. Questa funzionalità ha particolarmente senso per tutti quei contenuti estremamente realistici ma non reali, perché alterati od ottenuti con l'intelligenza artificiale.

Inoltre, YouTube ha specificato che per i contenuti che riguardano argomenti sensibili, come le elezioni politiche, guerre in corso e salute, le etichette che segnalano l'impiego di intelligenza artificiale saranno maggiormente visibili. Abbiamo capito dunque che si tratta dell'ennesimo colpo sferrato alla disinformazione.

La novità appena descritta non è ancora disponibile su YouTube, stando a quanto riferito da Google il rilascio dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più sulla distribuzione al pubblico.