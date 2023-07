YouTube sta testando una funzione dedicata alla stabilizzazione del volume

A volte può capitare che guardando più filmati o ascoltando più canzoni, ci si possa imbattere in un fastidioso dislivello di audio. Per questo motivo, diversi servizi di streaming musicale, come ad esempio Spotify e Apple Music, offrono un'opzione dedicata all'improvviso aumento del volume. A queste piattaforme, presto, si aggiungerà anche YouTube. Secondo una indiscrezione diffusa da Mishaal Rahman, la piattaforma riceverà una nuova funzionalità denominata Stable Volume.

Grossi dettagli circa la funzione non sono ancora disponibili, tuttavia alcuni screenshot suggeriscono l'ipotetico funzionamento dell'inedita opzione. Tra le impostazioni dei video – per la precisione dove si seleziona la qualità – sarà presente una nuova voce che permetterà di evitare differenze di volume tra il video in riproduzione e quelli successivi. Senza dubbio si tratta di una funzione utile, soprattutto per evitare fastidiosi cambiamenti di volume, eppure non tutti gli utenti sono contenti.