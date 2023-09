YouTube si apre ai giochi: ufficializzata la nuova sezione“Playables”

YouTube è una piattaforma che offre tanti contenuti diversi, ad esempio la musica ed i tutorial oppure le dirette streaming. A riguardo, sembrerebbe che si stia lavorando per espandere ulteriormente il catalogo grazie all'introduzione di una nuova categoria dedicata ai giochi online. Questo progetto si chiama "Playables" ed attualmente si trova in fase di test.

Di questa novità si parlò già all'inizio di quest'anno, quando su internet trapelarono alcune informazioni che suggerivano l'esistenza di un "prodotto per giocare online" in fase di sviluppo da parte di YouTube. Tuttavia, all'epoca i dettagli disponibili erano molto pochi, soprattutto perché il progetto era limitato ai dipendenti dell'azienda. In ogni caso, trapelò che uno dei giochi coinvolti era "Stack Bounce", disponibile anche attraverso la piattaforma GameSnacks di Google.