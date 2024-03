YouTube punta sulla trasparenza: ecco come verranno indicati i contenuti generati tramite IA

Ormai è diventato quasi impossibile non imbattersi in contenuti generati con l'intelligenza artificiale e sempre più utenti desiderano avere maggiore chiarezza a riguardo. Proprio per questo, YouTube ha fatto sapere che ora i creator saranno tenuti a comunicare la presenza di ''elementi alterati o sintetici, compresa l'intelligenza artificiale generativa'' all'interno dei propri video. Nel comunicato si fa riferimento esclusivamente a ''contenuti realistici'' che uno spettatore potrebbe facilmente scambiare per una persona, un luogo, una scena o un evento reale.

Per mettere in pratica questa novità, è stato introdotto un nuovo tool in Creator Studio che permetterà a chi pubblica il contenuto di includere un'etichetta nella descrizione del video oppure direttamente nel player (in questo caso per argomenti più delicati come salute, notizie, elezioni o finanza).