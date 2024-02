YouTube e YouTube Music festeggiano un nuovo record di abbonati

YouTube ha annunciato un nuovo traguardo raggiunto nel 2023. In particolare, la piattaforma, tra YouTube e YouTube Music ha raggiunto oltre 100 milioni di abbonati, con un incremento di 20 milioni di nuovi abbonati. Nel festeggiare questo risultato, la società ha ripensato al 2015: "Ritenevamo che ci fosse spazio per un'esperienza che andasse a beneficio non solo degli utenti, ma anche dei creatori e degli artisti. Per questo motivo, lanciammo sia una versione premium della piattaforma che l'app di YouTube Music, fino a renderli disponibili in oltre 100 Paesi e Regioni".

Inoltre, la società ha evidenziato anche che "Gli utenti Premium stanno dando più valore ai nostri partner e a YouTube rispetto agli utenti supportati dalla pubblicità. In media, ogni iscrizione Premium aggiuntiva aumenta i guadagni per i creatori, i partner musicali e multimediali e per YouTube stesso". Un ottimo risultato, dunque, anche confrontandoli con i due avversari più difficili: Spotify e Apple Music. Il primo ha affermato di avere 226 milioni di abbonati in più di 180 mercati; il secondo, invece, nel 2019 ha chiarito di poter contare su 60 milioni di abbonati.