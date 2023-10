YouTube Music è finalmente disponibile per gli Apple HomePod

Finalmente è ufficiale: il servizio streaming YouTube Music è disponibile per gli speaker smart della linea Apple HomePod . In particolare, Google ha annunciato il supporto del servizio da parte degli altoparlanti Apple HomePod e HomePod Mini. Il servizio, quindi, è accessibile attraverso i comandi vocali : dunque, sarà sufficiente chiedere a Siri di avviare YouTube Music per poter ascoltare brani e playlist. Precedentemente, invece, gli utenti erano costretti ad avviare l'app sullo smartphone e poi riprodurre la musica sullo speaker tramite il servizio AirPlay. A riguardo, occorre specificare che per utilizzare il servizio è necessario abbonarsi a YouTube Premium oppure a Music Premium.

Tra l'altro, sarà possibile anche impostare YouTube Music come il servizio di streaming predefinito sugli altoparlanti firmati dalla società di Cupertino. Per fare ciò, basterà aprire l'app Home sul dispositivo iOS personale e poi accedere alle impostazioni dedicate.

In caso contrario, gli utenti dovranno indicare chiaramente a Siri di voler riprodurre la musica tramite il servizio di Google.

Restando sempre in casa YouTube, Google, recentemente, ha provveduto a rilasciare tante novità per l'app di video, sia per l'app web che per quella dedicata ai dispositivi mobile. Per approfondire meglio questo argomento, vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.