YouTube Music aumenta di prezzo in Italia (con un regalo per gli "storici")

Purtroppo gli ultimi mesi hanno portato notizie di continui rincari dei servizi in streaming di vario tipo. Solo qualche giorno fa avevamo parlato dell'aumento di prezzo, anche abbastanza consistente di YouTube Premium che aveva lasciato abbastanza basiti i suoi utenti. Oggi è il turno del servizio gemello per la sola musica: YouTube Music.

L'annuncio sta arrivando agli utenti a scaglioni in base alle loro date di rinnovo, visto che anche in questo caso l'aumento avverrà da ottobre, con una eccezione di cui parleremo a breve. Il costo passa così da 9,99€ al mese a 10,99€. Ricordiamo che altri servizi musicali, come Spotify, prospettano all'orizzonte aumenti di tariffa. Quindi aspettate a gioire se usate servizi diversi da quello di Google.

Il messaggio che è stato inviato è il seguente:

Ti ringraziamo per la fedeltà dimostrata finora. Abbiamo creato YouTube Music Premium per offrirti la possibilità di ascoltare oltre 100 milioni di brani e altro ancora senza interruzioni.



‌

Per continuare a offrire un servizio e funzionalità di alto livello, aumenteremo il prezzo del piano di YouTube Music Premium a 10,99 €/mese. Non prendiamo queste decisioni alla leggera. Questo aggiornamento ci permetterà di continuare a migliorare YouTube Music Premium e sostenere gli artisti che ascolti.

‌

Poiché hai un abbonamento di lunga data, attualmente paghi una tariffa inferiore per YouTube Music Premium rispetto a quella disponibile per i nuovi abbonati. In segno di gratitudine per la tua fedeltà, potrai usufruire di almeno tre mesi aggiuntivi al prezzo attuale prima che l'aumento venga applicato al tuo piano. Il prezzo non subirà variazioni prima della tua data di fatturazione del mese di gennaio. Non preoccuparti: ti avviseremo nuovamente almeno 30 giorni prima dell'applicazione del nuovo prezzo.