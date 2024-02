A breve sarà possibile ascoltare YouTube Music offline anche da computer: al via la novità

Come altri servizi di streaming musicale, anche YouTube Music consente di scaricare i brani per l'ascolto offline, ma solo da app per dispositivi mobili e non dalla sua app Web, che è l'unico modo per accedere al servizio da computer (sapete come scaricare musica da YouTube Music?).

Da qualche settimana però si stanno facendo sempre più insistenti le avvisaglie che questo starebbe per cambiare, in quanto alcuni utenti avrebbero visto apparire il pulsante Download proprio dal sito del servizio.

A notare per primi la novità sono stati la scorsa settimana i ragazzi di 9to5Google e ora un utente su Reddit ha pubblicato i primi screenshot della funzione. Come si può vedere (anche se le immagini sono piuttosto sfocate) adesso infatti nella pagina di un album o di una playlist appare un pulsante di download in alto, tra Salva nella raccolta e il menu con tre puntini in alto.