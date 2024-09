YouTube Music lancia la funzionalità AI Ask Music: sarà più facile scoprire nuove canzoni

YouTube Music , così come diffuso da 9to5Google, ha implementato una nuova funzionalità AI nota come Ask Music. L'opzione permette agli utenti di creare playlist personalizzate senza grosse difficoltà. Difatti, tramite la descrizione del tipo di musica che si desidera ascoltare, l'app realizzerà una playlist dedicata.

Come funziona Ask Music, la funzionalità AI di YouTube

La funzionalità AI Ask Music è inclusa nell'abbonamento YouTube Premium. Si può accedere a tale opzione premendo sulla scheda viola inserita nella sezione Home dell'app.

Una volta effettuato l'accesso, è sufficiente inserire una frase (breve) oppure una descrizione del tipo di musica desiderata. A questo punto, l'intelligenza artificiale provvederà a trasformare l'input in una playlist vera e propria, aggiungendo anche un titolo ed una descrizione apposita. La riproduzione dei brani, infine, avverrà automaticamente. Ovviamente, essendo una funzionalità AI, infine, il suo funzionamento potrebbe ancora non essere preciso al massimo.

Fino ad ora, la nuova funzionalità di YouTube Music basata sullìintelligenza artificiale sembra disponibile soltanto per dispositivi Android. Gli utenti iOS, dunque, dovranno attendere comunicazioni dedicate.

In ogni caso, l'inedita opzione dovrebbe favorire un passo in avanti alla piattaforma, che in questo modo potrebbe garantire agli utenti un'esperienza migliore e sicuramente maggiormente personalizzata. Tra l'altro, tramite Ask Music gli ascoltatori avranno più possibilità di scoprire nuove canzoni (che ovviamente rientrano nei loro gusti preferiti).