YouTube Music vi fa trovare le canzoni alla cara vecchia maniera

Con la funzione Hum to Search su YouTube Music potrete infatti identificare brani musicali cantando o canticchiando il motivo del brano che avete in mente, ma di cui non conoscete il titolo e l'artista.

Come vedete dagli screenshot in basso, la funzionalità è stata integrata nell'angolo in alto a destra della schermata principale dell'app, ed è identificata da un'icona che rappresenta una forma d'onda. Questa appare una volta che si tocca il pulsante della lente di ingrandimento per avviare la ricerca dei brani.

Una volta avviata, si vedrà una schermata con sfondo viola e il suggerimento di iniziare a cantare, canticchiare, o riprodurre il brano per identificarlo.

L'accuratezza e la rapidità dell'identificazione ovviamente dipendono anche dalle doti canore dell'utente che la utilizza.

La funzionalità che abbiamo appena descritto si basa chiaramente sull'intelligenza artificiale di Google, la quale permette di associare la melodia cantata o canticchiata dall'utente a un brano reale. Una volta terminata con successo la ricerca su YouTube Premium si otterrà una pagina che indica nome del brano, l'artista, l'album, l'anno e lo stato di download, nonché i collegamenti Riproduci o Salva nella libreria.

Non si tratta di una rivoluzione ovviamente, nemmeno se consideriamo i servizi Google. La Ricerca Google offre questa funzionalità da qualche anno ormai, e può essere avviata direttamente su smartphone accedendo alla sezione Cerca un brano quando si apre la Ricerca Google.

La nuova funzionalità per YouTube Music arriva con la versione 7.02 della sua app Android, e sarebbe in fase di distribuzione via server. Ribadiamo che si tratta di una novità destinata solo agli utenti Android, almeno per il momento.