YouTube Music accoglie la nuova sezione Attività: a cosa vi servirà?

L'aggiornamento per YouTube Music arriva per le sue versioni Android e iOS . La novità consiste in una nuova sezione denominata Attività , la quale verrà mostrata all'interno del feed dell'app.

Gli screenshot che trovate in galleria vi mostrano come appare la nuova sezione integrata nell'app YouTube Music. La nuova sezione è identificata da un'icona con la campana, la stessa icona che nell'app YouTube è usata per mostrare le notifiche.

Le notifiche all'interno della nuova sezione Attività di YouTube Music riguarderanno però tutte le novità che arrivano dagli artisti ai quali siete iscritti. Tali novità potranno riguardare nuovi singoli o album in uscita. Il tutto è ordinato in ordine cronologico a partire dalla notifica più recente.

Questa nuova sezione Attività è seguita da un'altra sezione Suggeriti per te, la quale propone suggerimenti di artisti ai quali iscriversi in base alla propria cronologia di ascolto.

La nuova sezione Attività ha il suo senso di esistere solo se vi iscrivete ai profili di artisti e canali presenti su YouTube Music. Altrimenti, non ci sarà ovviamente nulla da mostrare in termini di novità.

La novità per l'interfaccia di YouTube Music che abbiamo appena visto è attualmente in fase di distribuzione via server per le app Android e iOS. Dunque non è richiesto un aggiornamento dell'app dal rispettivo store. La stessa novità non è prevista per la versione web di YouTube Music.