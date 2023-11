Pronti per rivivere il vostro 2023 musicale? Arriva quello di YouTube Music

E allora anche YouTube Music è pronto a farvi rivivere il vostro 2023 musicale. Come vedete dagli screenshot in galleria, quello che è stato definito Your Recap è disponibile all'interno della sezione delle storie dell'app. Accedendovi sarà possibile scorrere i cinque artisti più ascoltati, consultando le ore di ascolto, il numero di brani e la serie di ascolto più lunga.

Insomma, si tratta di una serie di statistiche personalizzate che mostrano com'è andato il vostro anno musicale.

Ma la novità rispetto ai riepiloghi dello scorso anno consiste nell'immagine di copertina di ogni singolo Recap, la quale viene realizzata combinando le immagini di copertina dei brani più ascoltati.

Le statistiche mostrate saranno categorizzate per genere musicale, ma verranno proposte anche in una sezione riepilogativa finale. Come gli anni scorsi, troviamo anche l'integrazione con Google Foto per associare stati d'animo ai contenuti musicali.

La playlist per il Recap del 2023 ancora non è stata distribuita su larga su YouTube Music, ma ci aspettiamo che arrivi entro i prossimi giorni sull'app Android e iOS.