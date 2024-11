È già tempo di YouTube Music Recap 2024: gli artisti e il mood che più ci hanno accompagnato quest'anno

Tramite un meccanismo stile "Storie", YouTube Music ci fa rivivere il nostro 2024 attraverso la musica che abbiamo ascoltato con questo servizio, partendo dal mood associato ai brani che abbiamo preferito, e illustrando via via varie curiosità: i minuti di ascolto, i brani diversi, e ovviamente la canzone preferita (seguita dalla top 5) e l'artista prediletto (anche qui con successiva top 5), oltre a qualche altra informazione cronologica.

Il tutto termina con la domanda: se il tuo anno fosse un film, quale parte reciteresti? Nel mio caso la risposta è "l'anima della festa", ma ovviamente ciascuno avrà la sua.

Inoltre è possibile salvare una playlist cucita ad-hoc sul nostro 2024, in modo da continuare ad ascoltare e riascoltare i brani che già abbiamo ascoltato più degli altri (al momento io vedo l'opzione per salvarla, ma non sembra sortire effetto perché poi non compare nella mia raccolta; probabilmente è solo questione di tempo - NdR).