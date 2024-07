Tutti (o quasi) ora possono cercare i brani canticchiando su YouTube Music

Una delle funzioni più cercate dagli utenti è trovare un brano senza conoscerne il titolo, ma semplicemente suonandolo o addirittura canticchiandolo. Google offre già uno strumento del genere nella sua Ricerca, e da qualche mese lo sta testando anche su YouTube Music: ora la funzione sta arrivando a più utenti.

Come funziona Sound Search di YouTube Music

Stando a quanto riportato da diverse testate, gli utenti di YouTube Music da ieri dovrebbero poter usare la funzione Hum to search di Google, che in YouTube Music si chiama Sound Search, che consente di trovare un brano semplicemente canticchiandolo. La funzione, in fase di test dai primi di maggio, dovrebbe essere disponibile nell'ultimo aggiornamento dell'app e per usarlo dovrete semplicemente toccare l'icona a forma di lente d'ingrandimento in alto a destra nell'app. Qui dovreste vedere un pulsante in alto a destra a forma di onda musicale, di fianco al microfono. Per sicurezza, toccate l'icona a forma di microfono e concedete, se non l'avete fatto, l'accesso al microfono. Ora chiudete la finestra e toccate l'icona a forma di onda musicale e canticchiate o riproducete una canzone.

In pochi istanti, se siete stati bravi, dovrebbe mostrarvi la copertina, il nome della canzone, l'artista, l'album, l'anno e lo stato di download, nonché i pulsanti per riprodurre o salvare il brano nella libreria. Secondo alcune testate, la funzione dovrebbe essere disponibile nell'ultimo aggiornamento di YouTube Music per Android e iOS, ma nei nostri dispositivi non è presente. Nelle pagine di supporto di Google viene specificato che Sound Search potrebbe avere delle limitazioni a seconda del Paese, e in un'altra pagina viene specificato che non è presente per iOS, quindi non sappiamo bene cosa pensare. In caso non la vediate, probabilmente dovrete aspettare qualche giorno. Aggiorneremo l'articolo quando avremo maggiori informazioni.

L'IA arriva su YouTube Music, almeno negli Stati Uniti

Nel frattempo, YouTube Music ha annunciato di aver avviato una fase di test, negli Stati Uniti e per gli utenti Premium, per una "radio conversazionale generata dall'IA". La funzione consente di creare una radio personalizzata "descrivendo esattamente quello che si vuole sentire". Per usarla, bisognerà toccare la scheda "Chiedi che musica ti piace" nel feed Home, al che si aprirà un'interfaccia utente basata su chat (come siamo soliti vedere per i chatbot IA) con un campo in basso che permetterà di chiedere la musica che si vuole sentire. A questo punto bisognerà inserire un prompt o selezionare tra quelli suggeriti, che sono piuttosto brevi. La funzione arriverà ad "ancora più utenti di YouTube Music in futuro".

