Una funzione tanto classica quanto utile arriva su YouTube Music

Come vedete dagli screenshot in basso, la nuova funzione appare quando si seleziona la barra di ricerca all'interno dell'app YouTube Music. La nuova opzione è contrassegnata dall'icona di un'onda musicale . Dopo aver selezionato tale icona sarà possibile provare a cercare il brano che si sta ascoltando per identificarlo.

Si tratta pur sempre di una funzione che basa tutta la sua efficienza sul volume che il microfono del telefono riesce a registrare durante l'ascolto. Se l'ambiente circostante è molto rumoroso, allora è probabile che il riconoscimento non sia perfetto.

Il riconoscimento dovrebbe avvenire con il supporto dell'intelligenza artificiale, proprio come avviene per la stessa funzione in YouTube.

Stando a quanto trapelato finora, la nuova funzionalità non prevede il salvataggio delle ricerche in una sezione dedicata, come invece avviene per altri rivali di YouTube Music. Non è detto che ciò non avvenga in futuro però.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe arrivare tanto per l'app Android quanto per l'app iOS di YouTube Music. Su iPhone qualche utente ha già avvistato la novità. Fateci sapere se è arrivata anche dalle vostre parti.