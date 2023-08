Come trovare nuova musica su YouTube Music? Ma con "TikTok"!

Spesso osserviamo come le grandi app social prendano "spunto" dagli avversari per proporre ai propri utenti funzioni che piacciono. Il caso più famoso sono i Reel di Instagram (sapete come scaricarli?) e YouTube Shorts, una vera e propria emulazione del formato di TikTok.

Nel tentativo di permettere ai propri utenti di scoprire facilmente musica diversa, YouTube Music ha appena introdotto una nuova funzionalità: Samples. Questa è una scheda che potete trovare in basso, tra Home ed Esplora, e toccandola potrete accedere a un feed verticale "senza soluzione di continuità di frammenti video in forma breve per portarvi alla vostra nuova musica preferita". In pratica, TikTok.