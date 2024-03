YouTube Music si aggiorna con nuove schede: le avete ricevute?

Arrivano delle interessanti novità per coloro che usano l'app di YouTube Music. Google ha infatti introdotto una nuova scheda Attività, e l'accesso al player multimediale ridotto dalla sezione principale nell'app per dispositivi Android.

Le immagini che trovate in galleria mostrano prima di tutto la nuova sezione Attività che è stata introdotta per l'app YouTube Music. Stiamo parlando di una sezione nella quale sarà possibile consultare tutti gli aggiornamenti, come le ultime uscite musicali, degli artisti che si seguono sulla piattaforma.