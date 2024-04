YouTube Music: la Web app riceve una funzione che su smartphone è fondamentale

Ancora buone notizie per gli utenti di YouTube Music . Infatti, dopo la recente aggiunta di nuove schede sull'applicazione per smartphone , questa volta è in roll-out una funzione rivolta all'esperienza PC . Nello specifico, parliamo della possibilità di scaricare i propri brani anche da Web app.

Come possiamo vedere dall'immagine di Android Authority, a partire dal 29 marzo diversi utenti hanno ricevuto questo aggiornamento particolarmente atteso, grazie al quale viene colmato un significativo gap rispetto la controparte mobile. Gli utenti interessati verranno accolti da un messaggio pop-up in una nuvoletta blu (vicino la scheda ''Raccolta'') che li avviserà riguardo la nuova funzione.

Per ottenere la musica offline basterà andare sulla pagina di un album o di un brano e cercare il pulsante di download.

Questo sarà situato tra le opzioni del menu raggiungibile attraverso i classici tre puntini. Successivamente, proprio come per l'app mobile, i contenuti scaricati saranno raccolti nella scheda ''Download''. Qui sarà possibile ordinare i vari download in base alla tipologia: playlist, podcast, brani o album. I contenuti offline (disponibili su un massimo di 10 dispositivi) dovrebbero scadere quando il dispositivo non si sarà connesso ad internet negli ultimi 30 giorni.

La funzione non è ancora disponibile per tutti ma verrà distribuita gradualmente nelle prossime settimane.