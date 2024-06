YouTube guarda in casa di X per contrastare la disinformazione: ecco la funzione Note

Inizialmente, saranno invitati dei collaboratori idonei (ovvero con un canale YouTube attivo e in regola con le norme della community) tramite email o notifica di Creator Studio per testare e migliorare la funzionalità.

Gli utenti, a cominciare dagli Stati Uniti, inizieranno nei prossimi mesi a visualizzare le note nei video, le quali vengono giudicate (pubblicabili o meno) da valutatori di terze parti ma, con l'avanzare del progetto pilota, YouTube chiederà ai contributori stessi di valutare le note.

Le note che si dimostrano utili verranno visualizzate pubblicamente sotto un video e giudicate dalle persone con una fra le seguenti opzioni: "utile", "abbastanza utile" o "inutile". In ultimo, entra in gioco un algoritmo adattivo che determina quali note pubblicare.

YouTube commenta così:

Le persone vengono su YouTube per condividere e conoscere il mondo che li circonda. Con questa funzionalità, siamo entusiasti di esplorare nuovi modi per rendere il contesto ancora più pertinente, dinamico e unico per i video che stai guardando, su larga scala nell'enorme varietà di contenuti su YouTube. Non vediamo l'ora di ricevere feedback da spettatori, contributori e creatori nelle settimane e nei mesi a venire mentre lavoriamo per supportare la qualità delle informazioni in generale sulla piattaforma.