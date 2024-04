Gli ultimi esperimenti di YouTube stanno facendo infuriare gli utenti (e con buona ragione)

Non è insolito per un'azienda sperimentare qualche cambio di design nei suoi servizi, Spesso questi test vengono condotti su un numero limitato di utenti , magari con diverse versioni, per saggiare le loro reazioni prima di un eventuale rilascio al grande pubblico. È esattamente ciò che sta facendo YouTube in questi giorni, e la reazione degli utenti è alquanto chiara, e sintetizzabile in un: " che schifo! "

YouTube, ti prego, non cambiare!

Come già ribadito, per ora il dissenso sembra quasi unanime, tanto che alcuni insinuano addirittura che Google si sia ispirato a siti "con poco pudore".

Per fortuna Google ha confermato che per adesso è appunto solo un test, anche se dal numero di segnalazioni sembra piuttosto diffuso.

Speriamo anche che il feedback venga recepito chiaramente e che l'esperimento non prosegua.

Sinceramente ci vediamo anche del potenziale, ma non così. Per esempio in modalità cinema non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto a ora, e la descrizione del video dovrebbe comunque rimanere sotto al video stesso, con i commenti magari sulla destra ma ridisegnati in modo da essere più usabili anche in verticale. Ma del resto è solo una nostra idea, che probabilmente Google non ascolterà mai, e che alla maggioranza potrebbe anche non piacere.