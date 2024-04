YouTube su Android passa ad AV1, non è una bella notizia per tutti

Google sta per introdurre una novità per importante per YouTube, e in particolare per gli utenti Android che utilizzano sul loro smartphone la popolare piattaforma di streaming. Parliamo dell'implementazione del codec AV1 per impostazione predefinita.

Perché l'AV1 è una buona notizia

Il codec AV1 non è di certo una novità degli ultimi mesi. Arrivato qualche anno fa come il successore del formato HEVC (H.265), il codec AV1 è caratterizzato dalla sua natura open source e royalty free, ovvero non richiede una commissione per ogni dispositivo che lo adotta.