YouTube sta per sbarcare su un sistema operativo morto

Scrivere un articolo su Windows Phone nel 2024 ha un che di ucronico. Ti fa pensare a "cosa sarebbe successo se...", ma a dirla tutta il sottoscritto non pensa che le cose sarebbero andate tanto diversamente se Microsoft non avesse staccato la spina anzitempo al suo sistema operativo mobile.

Laddove non arriva la casa madre ci pensa spesso la community di appassionati; non è infatti la prima volta che un progetto defunto viene portato avanti da terze parti, e sembra sia questo il caso di un'app di YouTube per Windows Phone, che stando a quanto riportato su reddit dovrebbe vedere la luce entro il 15 marzo 2024 (una data estremamente precisa)