YouTube vuole tenervi incollati alla sua app: ecco la novità che vi impegnerà per ore!

Sono passati pochi mesi dal lancio di YouTube Playables , la sezione di giochi online gratuiti che YouTube aveva implementato per i suoi utenti Premium, e ora la piattaforma video ha annunciato ufficialmente la sua apertura a tutti gli utenti dell'app (a proposito, sapete come si guadagna su YouTube ?).

Cos'è YouTube Playables

Per chi non lo ricordasse, YouTube Playables è una sezione di YouTube dove trovare giochi Web gratuiti. La novità era stata lanciata a settembre 2023 in fase di test e poi a novembre 2023 per gli utenti Premium della piattaforma.

Poiché non monetizzano come download a pagamento o tramite acquisti in-app, i giochi di YouTube non infrangono le regole di Apple e possono inseriti anche nell'app YouTube per iOS.

Nondimeno, offriranno una notevole concorrenza ai giochi gratuiti dell'App Store, che vengono spesso scaricati dai giocatori occasionali e generano entrate tramite annunci.

Ora, con l'apertura a tutti gli utenti, molti si aspettano anche l'arrivo delle pubblicità (qualcosa su cui YouTube è piuttosto sensibile), anche se al momento la piattaforma non ha dichiarato la sua intenzione di monetizzare in questo modo.

Per diversi esperti del settore, però, queste azioni di Google sono un modo per aumentate le entrate pubblicitarie, messe in discussione dalle nuove funzioni IA e dal loro impatto sui link sponsorizzati nei risultati di ricerca.

Ma queste sono supposizioni. Tornando ai Playables, a breve tutti gli utenti potranno accedere a più di 75 giochi, con titoli come Angry Birds Showdown, Words of Wonders, Cut the Rope, Tomb of the Mask e Trivia Crack.

Ci sono anche Stack Bounce, un gioco che Google aveva lanciato sul suo servizio di minigiochi HTML, e GameSnacks, che era stato sviluppato dal suo incubatore interno Area 120.