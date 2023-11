Ecco come si giocherà su YouTube

In questi screenshot, potete vedere la nuova icona nell'app, una sorta di scacchiera formata da nove sezioni, e una volta toccata si potrà accedere alla funzione. La scheda introduttiva rivela come la fase di test sia attiva fino al 28 marzo 2024 , e nella schermata successiva si potrà attivare la prova.

Da quanto si può vedere i giochi sembrano orientati maggiormente ai dispositivi mobili (non sappiamo se il servizio mostrerà giochi diversi su desktop), ma non sono certamente di tipo AAA, e comunque Playables non ha certo le ambizioni di Stadia.

Come anticipato, la fase di test sarà disponibile fino al 28 marzo, quindi è difficile pensare che il servizio venga lanciato al pubblico prima di tale data. Al momento non sappiamo quanto sia diffuso il test, ma abbiamo indicazioni che non sia esclusivo agli Stati Uniti, in quanto è stato avvistato anche in India.

Per vedere se siete idonei, potete andare (in caso siate abbonati a YouTube Premium) sul sito delle funzioni sperimentali di YouTube e verificare la presenza dell'invito. Dopo averlo attivato, dovrebbe apparire la nuova sezione e potete iniziare a giocare.