Stangata da YouTube Premium: aumento degli abbonamenti per l'Italia

YouTube è assolutamente un pilastro dello streaming multimediale (vi ricordiamo la raccolta con i migliori siti per lo streaming), e da diversi anni ormai offre la sua versione in abbonamento con diversi vantaggi per chi sceglie di abbonarsi. Proprio a proposito della piattaforma a pagamento arrivano delle novità: YouTube Premium aumenta il prezzo del suo abbonamento. La novità appena arrivata riguarda YouTube Premium anche per gli utenti italiani, una sgradevole sorpresa che arriva senza particolari preavvisi.

Di quanto aumenta l'abbonamento a YouTube Premium

La novità dell'aumento sul prezzo dell'abbonamento a YouTube Premium è arrivata nelle ultime ore per gli utenti italiani che sono abbonati alla piattaforma di Google. Nello specifico, tutti coloro che sono interessati dalla rimodulazione della tariffa stanno ricevendo una comunicazione via email da Google. Nella comunicazione sono espressi tutti i nuovi termini. Per coloro che hanno un abbonamento con profilo singolo il prezzo dell'abbonamento arriverà a costare 13,99 euro al mese. Si tratta di un aumento mensile pari a 2 euro, sicuramente non particolarmente eccessivo ma comunque consistente in termini percentuali. La piattaforma ha completato l'annuncio esprimendo per quali motivi è stato deciso di introdurre l'aumento. Di seguito trovate il testo della comunicazione che abbiamo ricevuto:

Grazie per avere scelto di abbonarti a YouTube Premium. Ci auguriamo che ti stia godendo i vantaggi di YouTube Premium, compresi i video scaricabili e senza annunci, la riproduzione in background e l'accesso senza interruzioni a oltre 100 milioni di brani con l'app YouTube Music. Per continuare a offrire un servizio e funzionalità di alto livello, stiamo aumentando il prezzo del tuo abbonamento a 13,99 €/mese. Non prendiamo queste decisioni alla leggera, ma questo aggiornamento ci consentirà di continuare a migliorare Premium e a sostenere i creator e gli artisti che guardi su YouTube. Questa modifica entrerà in vigore a partire dalla fatturazione prevista in data 23 ottobre 2024.

Nella comunicazione viene anche indicato quando effettivamente entrerà in vigore il nuovo prezzo dell'abbonamento. Nel nostro caso si tratta del giorno corrispondente alla fatturazione di ottobre, ma chiaramente potrebbe variare in base alla data di iscrizione al servizio. Sul sito ufficiale vediamo che il prezzo per i nuovi abbonati è già stato aggiornato a 13,99 euro al mese, con i tre mesi di prova gratuita per chi ancora non ha mai provato il servizio. Guardando i prezzi aggiornati sul sito ufficiale, ci accorgiamo che nuovi aumenti sono stati introdotti anche per il piano Famiglia, che d'ora in poi costerà 25,99 euro al mese, e per quello Studenti, che sale a 8,99 euro al mese. Vi ricordiamo che YouTube Premium è un servizio che si rinnova su base mensile senza vincoli. Pertanto è possibile in qualsiasi momento disdire l'abbonamento.

