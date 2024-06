Gli utenti premium di YouTube potranno commentare la nuova interfaccia desktop (già criticata in passato)

Ad aprile YouTube avviò il test della nuova interfaccia desktop della sua piattaforma. Tuttavia, le reazioni degli utenti non furono felicissime . In particolare, in diversi mostrarono le proprie perplessità relativamente all'inedita disposizione degli elementi. La società, dunque, raccolti i feedback degli utenti, ha deciso di ritornare a lavoro sulla nuova interfaccia.

I dubbi degli utenti

Gli utenti che hanno provato l'ultima interfaccia hanno mostrato diverse perplessità, soprattutto per quanto riguarda la disposizione degli elementi. In particolare, non sono rimasti molto convinti dalla posizione del titolo e della descrizione del video, entrambi spostati a destra.

Questo nuovo posizionamento potrebbe, ad esempio, creare qualche difficoltà a chi sfrutta un display non molto grosso.

In ogni caso, una volta abilitata l'interfaccia, sarà possibile fornire la propria valutazione. Difatti, comparirà il pulsante "Feedback", che include 9 domande sul nuovo progetto di YouTube. Questa prova, come già specificato in precedenza, durerà fino al 1° luglio e sostituisce "Jump ahead", in fase di test fino al 1° giugno. Ancora in corso, infine, il test sulle domande generate dall'IA.