L'abbonamento a YouTube Premium non mette al riparo dalla pubblicità: Google elenca alcune possibili eccezioni

La questione è stata sollevata su Reddit un paio di giorni fa. Un utente si lamentava della presenza di una pubblicità nonostante fosse abbonato a YouTube Premium e nonostante Google abbia promesso chiaramente che i video sono "illimitati e senza annunci" per gli iscritti a Premium.

C'è addirittura una pagina nel sito di supporto dedicata a chi ancora visualizzi pubblicità pur essendo abbonato.

Ma quindi cosa è successo? Si è trattato di un errore? Di un glitch? Parrebbe, purtroppo, di no.

L'assistenza Google avrebbe risposto a un altro utente, con un problema simile, in un modo che in un certo senso contraddice quanto abbiamo appena riportato.

While YouTube Premium provides an ad-free experience for most content, promotional ads can sometimes appear for specific partnerships or limited-time offers. These promotions are often targeted based on various factors, including your location, viewing history, and account settings.

Sebbene YouTube Premium offra un'esperienza priva di annunci per la maggior parte dei contenuti, a volte possono comparire annunci promozionali per partnership specifiche o offerte a tempo limitato. Queste promozioni sono spesso limitate in base a vari fattori, tra cui la posizione, la cronologia delle visualizzazioni e le impostazioni dell'account.