YouTube testa un feed per proporre agli utenti i contenuti più visti

YouTube, la nota piattaforma video di Google, ha ufficializzato una novità che punta a migliorare l'esperienza degli utenti mobile. In particolare, l'azienda ha avviato il test di un nuovo tipo di feed personalizzato di abbonamenti noto come "Più pertinente". La funzione, per ora disponibile soltanto per pochi utenti selezionati, consente agli stessi di vedere un feed che riflette maggiormente i loro interessi recenti nonché le interazioni.

Per accedere alla novità, gli utenti interessati potranno premere sul pulsante dedicato o sull'avatar recante la dicitura "Più pertinente". Dopo aver effettuato la selezione, il feed si aggiornerà in maniera automatica al fine di mostrati i contenuti dei canali a cui sono iscritti e magari con cui è avvenuta un'interazione recente.