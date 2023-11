Su YouTube arriva una novità che farà felici i creator: come funziona

Da tanti ormai conosciamo YouTube come un punto di riferimento per i contenuti in streaming multimediale. La piattaforma, acquisita da diversi anni da Google, continua a rinnovarsi con nuove funzionalità e aggiornamenti grafici.

Avrete intuito che torniamo a parlarne perché sono arrivate delle novità proprio per YouTube. Si tratta di novità che faranno felici i creator di contenuti, ovvero di coloro che condividono i loro contenuti attraverso i canali YouTube.

La novità della quale parliamo consiste in una nuova sezione denominata Per te, la quale prenderà posto in tutti i canali YouTube e mostrerà agli utenti che visitano il canale dei contenuti selezionati automaticamente in base al loro profilo utente e cronologia. Chiaramente lo scopo è quello di ingaggiare ulteriormente gli utenti nella visualizzazione di contenuti, anche da specifici canali.