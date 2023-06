YouTube vi aiuterà a scegliere la miniatura perfetta

YouTube è una delle piattaforme più popolari e longeve nel panorama dello streaming multimediale, anche grazie ai continui rinnovamenti apportati da Google. E sempre nel contesto della pubblicazione dei video stanno arrivando ulteriori novità.

Nelle ultime ore infatti Google ha annunciato un'importante novità che riguarda YouTube, consistente in uno strumento che permetterà di comparare diverse miniature da associare ai video in fase di pubblicazione, in modo da consigliare quella migliore.

La scelta dell'immagine di miniatura per un video su YouTube è un aspetto molto importante, soprattutto se volete che il video in questione venga visualizzato dal maggior numero di persone possibile.