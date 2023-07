YouTube vuole una funzione per chi non ha pazienza

YouTube si conferma uno dei punti di riferimento assoluti nel campo delle piattaforme di streaming multimediale. E come tale il servizio di proprietà di Google è sempre a lavoro su nuove funzionalità.

Tra queste nuove funzionalità abbiamo appreso di una novità che potrebbe far davvero piacere a chi, durante la visione di specifici contenuti video, non ha molta pazienza e vorrebbe scorrere il video con una velocità maggiore.

Stiamo parlando della possibilità di attivare la velocità di riproduzione 2x su YouTube, ovvero della funzionalità che permette di visualizzare il contenuto con una velocità doppia rispetto a quella originale. La funzionalità in questione è stata appena lanciata in fase di test, come specificato da YouTube stessa.