YouTube TV Multiview arriva su smart TV in USA: ecco come funziona

Le immagini che trovate in galleria mostrano di cosa si tratta: parliamo quindi della possibilità di vedere contemporaneamente fino a 4 contenuti. La novità ha senso di esistere per quei contenuti che vanno visti simultaneamente, come ad esempio eventi sportivi che si svolgono in contemporanea.

La novità del Multiview su YouTube TV arriva insieme al WNBA League Pass e per la prossima stagione della NFL, leghe sportive rispettivamente di basket femminile e hockey negli Stati Uniti. La disponibilità è assicurata su smart TV, dispositivi Chromecast e Amazon Fire TV.

Al momento la novità è stata annunciata esclusivamente per gli utenti residenti negli Stati Uniti.

Non sappiamo se e quando arriverà anche dalle nostre parti. Di certo ci aspettiamo che non arriverà in breve.