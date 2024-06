Su YouTube TV non occorrerà più regolare manualmente il volume: ecco "volume stabile"

YouTube su Android TV e Google TV si appresta a ricevere una funziona già disponibile sull'app dedicata a dispositivi mobili: si tratta della funzione "volume stabile" , progettata per migliorare l'esperienza di ascolto degli utenti.

Come funziona

La funzione "volume stabile" consente di regolare automaticamente l'audio dei video. Dunque, non ci sarà più bisogno di prendere il telecomando per regolare l'audio in momenti dove il volume è troppo alto oppure troppo basso. A riguardo, le pagine di supporto ufficiale di Google evidenziando che l'opzione aiuta a "ridurre le differenze di volume stridenti".

Il funzionamento è piuttosto semplice. La funzione provvede a bilanciare continuamente la gamma di volume tra parti silenziose e rumorose di un filmato YouTube. L'esperienza di ascolto, quindi, dovrebbe risultare più coerente, indipendentemente dal tipo di contenuto. Il pulsante dedicato è apparso su vari dispositivi Google TV e Android TV, in particolare quelli su cui è installata la versione dell'app v.4.40.303.

Per visualizzare il nuovo tasto, occorrerà premere l'icona a forma di ingranaggio. L'opzione risulta attiva per impostazione predefinita, ma ci sarà la possibilità per disabilitarla se l'utente preferirà avere un controllo assoluto sulla regolazione del volume.

Difatti, "volume stabile" potrebbe risultare superflua quando si ascolta musica oppure quando si utilizza un mix audio specifico. A riguardo, visto l'assenza di un'app YouTube Music dedicata per Android TV, l'interruttore in questione risulterà presente quando si riproduce musica.