YouTube testa un altro metodo per scongiurare l'utilizzo degli AdBlock

YouTube continua la sua battaglia contro gli AdBlock. Procedendo con ordine, gli utenti, nel corso degli anni, hanno utilizzo gli AdBlock per evitare la visione degli annunci pubblicitari. La piattaforma, dal canto suo, ha sempre scoraggiato questo meccanismo, soprattutto con un messaggio pop-up che recitava: "Gli ad blocker violano i Termini di servizio di YouTube". Del resto, le pubblicità rappresentano un'ottima entrata economica per il servizio.

In questi giorni, la piattaforma sta provando ad utilizzare un altro metodo per arginare definitivamente gli AdBlock. Nello specifico, alcuni utenti hanno notato che, nel caso in cui si utilizzi un blocco degli annunci, il sito di YouTube incomincia a rallentare ed a non rispondere, apparentemente all'improvviso. Successivamente, appena si disabilita qualsiasi AdBlock, la piattaforma ritorna ad essere reattiva.