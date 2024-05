Yu-Gi-Oh: arriva una delle collezioni più ambite di sempre che farà la gioia (e il dolore?) dei collezionisti

Konami Digital Entertainment ha annunciato l'uscita della Collezione Rarità 25° Anniversario II per il gioco di carte collezionabili Yu-Gi-Oh!. Questa espansione, da oggi disponibile in Europa (italia compresa), è pensata sia per i collezionisti che per i giocatori competitivi, ma vista la sua composizione farà principalmente la gioia dei primi. Vediamola nel dettaglio!

Contenuto della collezione

La nuova collezione include un totale di 79 carte, selezionate tra le più amate dai fan e le più utilizzate nei tornei. Ogni carta è disponibile in sette differenti rarità, offrendo ai collezionisti la possibilità di trovare versioni esclusive e particolarmente ricercate. Allo stesso tempo i collezionisti potrebbero impazzirci, vista la quantità di carte. Se non altro, ogni pacchetto conterrà il doppio delle Carte Ultra Rare e Rare Segrete. Ogni volta si avrà insomma il doppio delle possibilità di ottenere delle "rare sfarzose". Vediamo quali potrebbero essere. Le rarità includono Super Rare, Ultra Rare e Rare Segrete, oltre a quattro varianti speciali sfarzose: Rara Segreta Platino, caratterizzata da una finitura platinum-coloured foil; Rara Segreta Quarto di Secolo, che celebra il 25° anniversario del gioco di carte; Rara Collector in stile "Prismatic" pensata per far risplendere la vostra collezione; e Rara Ultimate in stile "Prismatic", ulteriormente impreziosita da elementi 3D.

Konami ha anche fornito qualche spoiler su alcune delle carte che compongono la collezione. Tra quelle più amate dai giocatori torneranno: Accesscodificatore Trasmittente , conosciuta per la sua elevata potenza di attacco.

, conosciuta per la sua elevata potenza di attacco. Apollousa, Arco della Dea , una carta fondamentale nelle competizioni.

, una carta fondamentale nelle competizioni. Orco Fantasma & Coniglio della Neve e Fantasma in Lutto & Brivido Illuminato dalla Luna , entrambe molto utilizzate nei tornei.

e , entrambe molto utilizzate nei tornei. I:P Masquerena , presentata in una nuova variante per l'occasione.

, presentata in una nuova variante per l'occasione. Gatto da Soccorso , con un artwork esclusivo e rinnovato.

, con un artwork esclusivo e rinnovato. Giudizio Solenne, Avvertimento Solenne e Colpo Solenne, un trio di carte essenziali.

Prezzo e acquisto

Mettiamola così: se volete iniziare a giocare a Yu-Gi-Oh non è questa l'espansione giusta da cui iniziare. Non è economica ed è palesemente pensate per i fan e per i collezionisti. Si parla di circa 10€ a pacchetto, comunque meno di certe edizioni speciali di altri giochi di carte collezionabili (spoiler: Magic: The Gathering). In un box grande ci sono 24 buste da 9 carte ciascuno, per un totale di 216 carte. Sono disponibili anche in italiano:

Alternativamente ci sono anche i pack da 3 buste a circa 30€.

