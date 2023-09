Avrete quasi sicuramente sentito parlare di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Non si tratta dell'unica trasposizione videoludica firmata Konami dedicata all'universo di Yu-Gi-Oh!, ma è quasi sicuramente una delle più popolari e di maggior successo della saga. Pensate che sulle piattaforme su cui è disponibile, ovvero Android, iOS e Steam, ha collezionato qualcosa come 150 milioni di download. Un bel po! Solo su Google Play conta 2,4 milioni di recensioni con una media voto pari a 4,2 stelle, e anche le oltre 40.000 recensioni positive su Steam non sono certo poca cosa. Konami e il team di Yu-Gi-Oh! Duel Links non si sono però adagiati sugli allori. La controparte cartacea, in circolazione da oramai 25 anni, continua a espandersi con nuovi mazzi, carte e modalità di gioco, e quella videoludica non poteva certo essere da meno. Il 28 settembre prossimo arriverà un mega aggiornamento che cambierà parecchio le carte in tavola, se ci passate il gioco di parole.

DUEL LINKS + RUSH DUEL

Come accennato, DUEL LINKS non è l'unica trasposizione videoludica legata al celebre gioco di carte collezionabili. Vi ricorderete forse di Yu-Gi-Oh! Rush Duel del 2021, incentrato appunto sulla modalità di gioco Rush Duel che cambiava le classiche regole di ingaggio rendendo il tutto ancora più rapido e pieno di colpi di scena. Dal 28 settembre RUSH DUEL debutta anche in DUEL LINKS. La modalità in questione vanta carte pensate appositamente per i suoi ritmi di gioco, diversi, come accennato, dal solito. I duellanti partono con 6.000 punti ferita e hanno mazzi composti da circa 30/40 carte. Ogni turno di gioco il duellante vede la propria mano rimpinguata di carte (fino a 5), questo a prescindere da quante ne avrà giocate nel turno precedente, ed è possibile evocare sul campo di battaglia quanti mostri volete senza alcun tipo di limite. Arriveranno nuove carte esclusive dedicate proprio a questa modalità, e così come nella modalità Rush Duel originale arriveranno anche i Maximum Monster, ma per questo dovremo aspettare un secondo update che arriverà più tardi del 28 settembre. Va da sé che i match saranno molto rapidi (e sanguinolenti), da qui appunto il nome Rush (di fretta) Duel.

Yu-Gi-Oh Sevens

Essendoci di mezzo la modalità Rush Duel era ovvio che Konami avrebbe proposto anche qualcosa a livello di trama. E cosa di meglio se non SEVENS, la storia raccontata nella serie televisiva anime (nonché 7° serie del franchise) del 2020? Nella serie in questione le vicende ruotano intorno a Yuga e ai suoi amici, che si sfidano e sfidano altri giocatori proprio alla modalità Rush Duel. Il mondo di SEVENS arriva dal 28 settembre anche in Duel Links. Ci sarà una vera e propria modalità storia che proietterà il giocatore nella futuristica Goha City nei panni di Yuga, Luke, Gavin e Romin. Si avrà la possibilità di incontrare i personaggi più celebri della serie, visitare le location più iconiche e, ovviamente, lanciarsi in tanti duelli Rush. Il tutto si presta bene anche per i nuovi giocatori che si avvicinano per la prima volta a Yu-Gi-Oh: Duel Links. Si può affrontare la storia di SEVENS imparando al contempo la modalità Rush, che si presta anche bene all'ambito mobile, vista la rapidità dei match e la composizione semplificata, almeno inizialmente, dei mazzi da gioco.

28 settembre!