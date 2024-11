Da iPhone ad Android arriva Zerocam: l'app fotocamera più "autentica" che ci sia

Stiamo parlando di Zerocam, che dopo essere stata lanciata su iPhone il giugno scorso, ora approda anche sui telefoni del robottino: ecco cosa offre (o meglio cosa non offre) e quanto costa.

L'app fotocamera più semplice che potete immaginare, non solo per l'assenza di impostazioni ma anche di elaborazioni, è appena arrivata su Android.

Cos'è Zerocam e come funziona

Interfaccia semplice e zero elaborazione

Zerocam è un'app fotocamera che fa della semplicità e del rispetto della privacy degli utenti il suo punto di forza. Un'interfaccia semplicissima, con un pulsante di scatto enorme, un'opzione per cambiare lo zoom... e basta.

Per quanto riguarda l'elaborazione delle immagini, l'app promette di mantenerle il più aderenti possibile alla realtà. Quindi nessun effetto AI o HDR, che esalta sì le zone in ombra, ma influisce inevitabilmente sulla profondità delle immagini (per usare un eufemismo).

Zerocam promette infatti di "scattare in RAW ed elaborare le tue foto per rimuovere tutti gli effetti artificiali, offrendo immagini morbide e piacevoli per gli occhi".

Le immagini sono salvate in JPG, ma il livello di elaborazione è bassissimo.

Nei nostri test, a parte la resa, questo si riflette anche sulle dimensioni dei file: su un Pixel 4a le immagini scattate con l'app fotocamera standard sono di 3 MB, mentre le stesse immagini scattate con Zerocam sono di 4 MB.

Effettivamente le immagini sono estremamente pulite, piaccia o meno, ed è una proposta interessante in un mondo in cui ormai è il significato stesso di foto a essere messo in discussione.

Rispetto per la privacy