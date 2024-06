Dal 1° agosto addio a ZONA DAZN sul digitale terrestre

Novità in arrivo per gli utenti di DAZN. In particolare, dal 1° agosto 2024 il canale del digitale terrestre ZONA DAZN non sarà più accessibile tramite internet al canale 214 del decoder Sky Q ed a Sky Q senza parabola. A comunicare la novità ci ha pensato stesso la società via FAQ.

Dunque, a partire da luglio, gli utenti che utilizzano il canale in questione via digitale terrestre non dovranno più sostenere alcuna spesa relativa all'opzione ZONA DAZN su Sky. Per chi non lo sapesse, questo costo ammontava a 5 euro (se la sottoscrizione era avvenuta prima del 7 agosto 2023) oppure a 7,50 euro. Il servizio interessato, comunque, resterà attivo fino al 31 luglio. ZONA DAZN sarà ancora raggiungibile dopo tale data solo per i clienti Sky con decoder via satellite ed un abbonamento TV attivo.