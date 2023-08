Il nuovo canale ZONA DAZN disponibile su Tivùsat: costi e dettagli

Da ieri 9 agosto il canale ZONA DAZN è disponibile anche su Tivùsat (al numero 214 e 215 del telecomando). Su questo canale sarà possibile vedere le 7 partite di Serie A TIM trasmesse per ogni giornata di campionato, LaLiga EA Sports e i contenuti originali della piattaforma. Per attivare il nuovo canale, oltre ad essere un cliente Tivùsat e Dazn (con piano standard o Plus), occorrerà recarsi sul sito ufficiale di DAZN e dalla sezione "Il mio account" selezionare l'aggiunta del canale al proprio abbonamento. Ovviamente tutto ciò comporta un costo mensile da aggiungere a quello che si paga per l'abbonamento: si tratta di 7,50 euro.

Inoltre, per poter vedere ZONA DAZN su Tivùsat occorre sfruttare l'ultima versione del software disponibile per il proprio apparecchio. A riguardo, DAZN ha specificato che la versione software che consente di vedere il nuovo canale inizia sempre con la lettera D. Per quanto riguarda altri dettagli, nel caso in cui ci siano due partite in contemporanea di Serie A, verrà attivato ZONA DAZN 2 al canale 215. Se invece si tratta di tre o più incontri, la società sceglierà due match.