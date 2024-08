Vi è mai capitato di andare in auto in una città che non conoscete, in Italia o all'estero, e non sapere quali siano le eventuali limitazioni per le emissioni?

Con l'ultimo aggiornamento, Sygic, uno dei migliori navigatori sul mercato, porta questa novità, oltre al miglioramento della segnalazione incidenti e a una modalità "zig-zag": scopriamo cos'è, non prima di ricordarvi la nostra selezione dei migliori navigatori satellitari.