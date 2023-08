Zoom vi userà per allenare la sua IA (ma con il vostro consenso)

Come ogni compagnia che si rispetti, anche Zoom sale sul treno dell'intelligenza artificiale (IA) con Zoom IQ, e non per cambiare lo sfondo ma per introdurre funzionalità come i riassunti delle videochiamate o altro.

Ma come ogni aspetto della vita c'è un prezzo per ogni cosa. Nel caso dell'IA, la moneta di scambio siamo noi, ovvero i nostri contenuti, perché i modelli si devono allenare su qualche dato e non c'è bisogno di guardare molto lontano se questi dati sono forniti dagli stessi utenti all'interno dell'app.

Lo ha fatto OpenAI, lo ha fatto Google, lo fanno tutti. Ecco quindi che a marzo la popolare app ha cambiato i propri termini di servizio, introducendo alcune novità subdole ma inquietanti. In pratica, il servizio ha aggiunto due punti per permettere ai propri modelli di allenarsi sulle videochiamate degli utenti:

10.2: i clienti "consentono all'accesso, all'uso, alla raccolta, alla creazione, alla modifica, alla distribuzione, all'elaborazione, alla condivisione, alla manutenzione e all'archiviazione di Zoom dei dati generati dal servizio" per "qualsiasi scopo", tra cui "l'apprendimento automatico o l'intelligenza artificiale (anche ai fini della formazione e della messa a punto 10.4: i clienti "con la presente concedono a Zoom una licenza perpetua, mondiale, non esclusiva, esente da royalty, sublicenziabile e trasferibile" per utilizzare i loro dati per cose come "sviluppo di prodotti e servizi", apprendimento automatico e intelligenza artificiale.

La novità è passata inosservata per qualche tempo, poi l'utente devlogic su Mastodon e siti come StackDiary l'hanno notata, aprendo il dibattito.