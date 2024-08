La "nuova" magia di Google si chiama Zoom Enhance, ma non sarà per tutti

In realtà Zoom Enhance è una funzionalità che Google annunciò lo scorso anno con i Pixel 8, solo che sembra averci messo più del previsto per arrivare su scala globale.

Google ha da poco lanciato i nuovi smartphone top di gamma dell'anno, i Pixel 9 che sono arrivati in ben tre varianti diverse, oltre al nuovo pieghevole . E come accade da anni, tra i loro punti forti troviamo sicuramente l'esperienza fotografica. A proposito di questo, nelle ultime ore è stato posto l'accento all'arrivo di Zoom Enhance , un'interessante funzionalità per l'editing, con la quale non tutti i Pixel sono compatibili.

Cosa potrete fare con Zoom Enhance sui Pixel

Come accennato sopra, Zoom Enhance è una funzionalità dedicata all'editing fotografico, e che quindi rientra tra le tante interessanti novità che Google ha lanciato recentemente con l'avvento dell'intelligenza artificiale.

Nello specifico, Zoom Enhance permette di personalizzare i propri scatti perfezionando i dettagli delle porzioni della foto dopo aver effettuato uno zoom.

Tali dettagli spesso appaiono sgranati proprio per effetto dello zoom digitale che, per sua natura, perde informazione utile nella realizzazione dello scatto.

Zoom Enhance è concettualmente simile alla funzionalità che Google ha portato sui Pixel per ridurre la sfocatura. E proprio come quest'ultima, Zoom Enhance è applicabile a qualsiasi foto. Sarà quindi possibile usarla con le foto scattate in precedenza, anche diversi anni fa, anche da dispositivi non Pixel. Per assurdo, funziona anche sulle immagini generate con il supporto dell'IA.

Chiaramente la funzione presentata da Google si basa sull'apporto dell'intelligenza artificiale, la quale riesce a ricostruire dettagli andando a rilevare anche il minimo riflesso nell'immagine scattata, dettagli che a occhio nudo non vengono percepiti.

La novità delle ultime ore è che, dopo averla vista debuttare su Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL, la funzione è stata rilasciata anche per Pixel 8 Pro. L'opzione Zoom Enhance sarà quindi accessibile all'interno della sezione Strumenti nel menù di editing di Google Foto.

Brutte notizie per coloro che hanno Pixel 8 o generazioni precedenti di Pixel. Per ragioni di carico computazionale, Zoom Enhance è riservata ai Pixel che hanno più di 8 GB di RAM. Almeno per il momento, non è escluso che in futuro Google non decida di rilasciarla anche per altri modelli.

E le immagini che trovate in basso mostrano di cosa è capace Zoom Enhance in termini di elaborazione delle immagini. Tutte le serie di scatti mostrano come Zoom Enhance è in grado di perfezionare in maniera strabiliante la porzione zoomata della foto. Sicuramente un ulteriore ottimo biglietto da visita per i Pixel 9.