Una delle più popolari app per le videochiamate non vuole più saperne dei video

Il perché di questo cambiamento è presto detto. "Zoom è molto più di un'app per video chiamate. Siamo un'azienda AI-first (strano! - NdR) che sviluppa soluzioni moderne per il lavoro ibrido che permettono di comunicare semplicemente."

Non a caso l'azienda stessa si chiamava "Zoom Video Communications, Inc.", ma quel nome a quanto pare è ormai antiquato e non riflette più i suoi obiettivi, tanto che la componente video ora se ne va, lasciando semplicemente "Zoom Communications, Inc.".

Il mondo ha scoperto Zoom Meetings durante la pandemia di COVID-19, quando tutti siamo stati bloccati in casa per mesi, senza la possibilità di vedere amici e colleghi.

Se lo chiedete a noi, ci sembra una descrizione che calza a pennello a tutto ciò che Zoom ha fatto finora, ma a quanto pare l'azienda ha sentito il bisogno di prendere le distanze, ovviamente cercando di salire sul treno dell'intelligenza artificiale, che è sempre più affollato (e sempre più lo sarà), anche da "clandestini".

Se e come questo si rifletterà su nuovi prodotti ancora non lo sappiamo, ma intanto Zoom continua ad avere il suo bacino di utenti, anche nel mondo odierno del lavoro ibrido, per quanto i numeri non siano certo più quelli della pandemia, complice anche una concorrenza che non è certo stata a guardare. Per conoscere meglio Zoom, potete anche fare riferimento alle guide seguenti.