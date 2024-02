ZTE ha lanciato in Giappone il pieghevole più economico: ecco Libero Flip

Gli smartphone pieghevoli hanno un prezzo di vendita piuttosto alto, tuttavia le cose presto potrebbero cambiare. In tal senso, in Giappone, il nuovo ZTE Libero Flip è stato lanciato a soli 420 dollari (addirittura a 265 dollari in preordini). Si tratta di un prezzo molto competitivo, soprattutto considerando che il costo, ad esempio, dell'ultimo Samsung Galaxy Z Flip, a cui il pieghevole di ZTE si ispira.

Entrando nei particolari, ZTE Libero Flip è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, affiancato da 6GB di RAM, 128GB di spazio di archiviazione, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Il display pieghevole è di tipo OLED, con una diagonale da 6,9", mentre la batteria ha una capacità di 4.310 mAh (supporto alla ricarica rapida da 33 W). Il secondo display da 1,43", invece, ha una risoluzione da 466 x 466 pixel e può essere utilizzato principalmente per i widget e come fotocamera anteriore. Passando proprio al comparto fotografico, il sensore principale è di 50 MP, affiancato da uno di profondità di 2 MP.

Il sensore anteriore, invece, ha una risoluzione di 16 MP.