MediaWorld, più spendi e più ti regala: Gift Card fino a 400€ in omaggio sia online che nei negozi

In occasione dell'uscita del film Wish, MediaWorld, in collaborazione con Disney, ha firmato una nuova promozione davvero interessante. Procedendo con ordine, fino al 7 dicembre sarà possibile ricevere fino a 400 euro in Gift Card MediaWorld, spendibili in uno dei 129 negozi fisici presenti sul territorio nazionale oppure direttamente sul sito ufficiale (Online i prodotti partecipanti li riconosci dall'etichetta "GIFT CARD FINO A 400€").

Nello specifico, con una spesa minima di 500 euro il cliente otterrà una Gift Card dal valore di 50€; con una spesa minima di 1.000€, invece, si riceverà una Gift Card dal valore di 150€ mentre con una spesa minima di 2.000€ la Gift Card avrà un valore di 400€. Le promozioni targate MediaWorld, però, non finiscono qua.