Le migliori offerte Back to School sui portatili MSI con schede NVIDIA!

In collaborazione con MSI e NVIDIA

Settembre è alle porte, non fatevi trovare impreparati! MSI e NVIDIA per l'occasione portano avanti la campagna Back to School, con sconti golosi sui laptop di MSI dotati di schede video NVIDIA Geforce RTX serie 30 e, soprattutto, serie 40. Qui di seguito vi proponiamo 6 modelli di portatili con relative caratteristiche salienti, prezzi di listino e prezzo promo Back to School, ovviamente con relativo link all'acquisto.

INDICE

MSI Thin GF63

Iniziamo dall'MSI Thin GF63. Per il Back to School ci sono ben 3 configurazioni tra cui scegliere, in modo da venire incontro anche a più soglie di budget. Il più economico, codice 12UDX-052IT, non si fa comunque mancare nulla. Lo schermo è un ampio 15,6" full HD a 144 Hz. Sotto il cofano troviamo processore Intel di 12° generazione, un potente i7-12650H, coadiuvato da una scheda video dedicata NVIDIA GeForce RTX 3050 che vi permette di accedere a DLSS 2, NVIDIA Broadcast, Reflex e ai driver NVIDIA Studio. Per quanto riguarda la memoria troviamo 8 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 64 GB) e SSD da 512 GB PCIe 4. Completano la dotazione scocca in alluminio e tastiera retroilluminata! Il prezzo di listino ammonterebbe a 1.399€, ma grazie alla promo Back to School può essere vostro a 799€, con ben 600€ di sconto sul prezzo di listino quindi. Lo trovate qui o premendo sul box sottostante.

Se siete disposti a spendere qualcosa in più e volete in tutti i modi portarvi a casa un dispositivo dotato delle schede NVIDIA GeForce RTX serie 40 è disponibile anche la variante del Thin GF63 dotata di GeForce RTX 4050. Oltre ad avere una scheda più recente ha a bordo anche 16 GB di RAM DDR4. Un upgrade davvero niente male! Il prezzo di listino ammonterebbe a 1.349€ ma, grazie alla promo Back to School, potete acquistarlo a 1.149€, con 200€ di sconto. Lo trovate qui o cliccando sul box sottostante.

E se volete spingere ancora di più sulla scheda grafica, c'è anche il Thin GF63 dotato di scheda NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria video dedicata GDDR6! Anche qui ritroviamo 16 GB di RAM a bordo, un upgrade molto utile. Grazie alla promo Back to School può essere vostro a 1.299€. Lo trovate premendo qui o sul box sottostante.

MSI Cyborg 15

Se cercate una macchina ancora più peculiare, tra le promo Back to School di cui tenere di conto c'è anche l'MSI Cyborg 15! Il design è a tema cyberpunk, con sezioni della scocca traslucide per sbirciare l'hardware e tastiera retroilluminata con tasti speciali. Sotto il cofano troviamo processore Intel I7-12650H, 16 GB di RAM DDR5 a 4.800 MHz e 512 GB di SSD PCIe Gen4. Entrambe le memorie sono espandibili. Lato GPU il Cyborg vanta la nuova GeForce RTX 4060 di NVIDIA, che vi permette di usare il DLSS 3 migliorando le performance senza influire sulla qualità finale dell'immagine. Lo schermo è un ampio 15,6" full HD a 144 Hz, perfetto per il gaming, per i contenuti multimediali e per lavorare con fluidità. Il suo prezzo di listino ammonterebbe a 1.799€, ma grazie alla promo Back to School potete portarvelo a casa a 1.399€, con ben 400 euro di sconto quindi! Lo trovate seguendo questo link o premendo sul box sottostante.

MSI Pulse 17

Volete uno schermo ancora più ampio, processore di nuova generazione, scheda video GeForce RTX serie 40 e più memoria interna? Tra le promo Back to School c'è anche MSI Pulse 17! Come suggerisce il nome, si tratta di un portatile gaming da 17,3 pollici, dotato di pannello full HD a 144 Hz. Sotto il cofano nasconde un processore Intel i7 di tredicesima generazione, un i7-13700H, accompagnato da 16 GB di RAM DDR5 (la più recente quindi) e 1 TB di SSD PCIe Gen4. La grafica è affidata a una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060, che vi permette quindi di sfruttare il Frame Generation (DLSS 3) migliorando le performance senza influire sulla qualità dell'immagine, e le tante altre tecnologie NVIDIA quali Broadcast, Reflex e i driver NVIDIA Studio. Il portatile, vista anche la disponibilità di maggior spazio, integra il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con doppia ventola e 5 heat pipe che raffreddano sia la CPU che la GPU. E c'è anche la tastiera retro-illuminata a 4 zone comprensiva di tastierino numerico dedicato! Il prezzo di listino di Pulse 17 di MSI ammonterebbe a 2.199€, ma grazie alla promo Back to School può essere vostro per 1.699€, con ben 500€ di sconto quindi. Lo trovate seguendo questo link o premendo sul box sottostante.

MSI Vector GP68HX