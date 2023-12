Le offerte di Natale di MSI: regalate (vi) un portatile gaming con GeForce RTX serie 40!

Dopo il Black Friday, MSI torna a tentarci con una serie di offerte pensate per allietare il Natale . Per un periodo di tempo limitato che vi indicheremo in ogni offerta qui evidenziata, potrete acquistare una selezione di notebook gaming MSI con schede video NVIDIA GeForce RTX serie 40 e serie 30 a prezzi ridotti, con sconti che vanno dai 300 ai 600€ . Vediamo quindi insieme i 4 modelli coinvolti con relative caratteristiche salienti, prezzi e link all'acquisto.

INDICE

MSI Thin GF63 con GeForce RTX 3050

Thin GF63 è uno dei cavalli di battaglia di MSI. La scocca superiore è in alluminio, e una volta aperto il portatile ci troviamo di fronte un ampio schermo 15,6" full HD a 144 Hz perfetto per il gaming e una tastiera retro-illuminata.

MSI Thin GF63 con GeForce RTX 4050

Avere sotto il cofano una GeForce RTX serie 40 vi permette infatti di accedere a tecnologie aggiuntive, come ad esempio il Frame Generation (DLSS 3), che nei giochi compatibili genera dei frame aggiuntivi migliorando le performance senza intaccare minimamente la qualità dell'immagine. Potete usarlo in combinazione con la Super Resolution (DLSS 2) e con il nuovo Ray Reconstruction (DLSS 3.5). Il prezzo di listino ammonterebbe a 1.349€ ma, grazie alla promo di Natale, potete acquistarlo a 1.049€ , con 350€ di sconto quindi . La promo è valida fino al 25 dicembre prossimo! Lo trovate qui o premendo sul box sottostante.

Nel caso foste disposti a spendere qualcosa in più trovate anche il Thin GF63 dotato di scheda video NVIDIA GeForce RTX 4050! A livello hardware rimane identico al modello visto poco fa, ma la scheda video fa un gran bel passo in avanti.

MSI Cyborg 15 con GeForce RTX 4060

Il tutto è anche pensato per non essere né troppo ingombrante né troppo pesante: da chiuso è spesso 21,95 mm, e il peso ammonta a soli 1,98 kg.

Spingiamoci ancora oltre, con il bellissimo MSI Cyborg 15 . Qui non si acquista solo l'hardware: il design del notebook è curato in modo alquanto peculiare, ed è ispirato alla cultura e ai videogiochi a tema cyberpunk . Ci sono sezioni della scocca traslucide che permettono di sbirciare l'hardware di cui è dotato il portatile, e anche la tastiera, ovviamente retro-illuminata, ha tasti speciali che celebrano il design futuristico.

MSI Pulse 17 con GeForce RTX 4060

Chiudiamo in grande stile con l'MSI Pulse 17. Come suggerisce il nome, qui si sale di dimensioni dello schermo, ma non solo. A livello estetico il Pulse ci accoglie con scocca in alluminio decorata. All'interno ci accoglie una luminosa tastiera retro-illuminata a 4 zone con tastierino numerico, ma la cosa che salta all'occhio è senza dubbio l'ampio display da 17,3 pollici full HD IPS a 144 Hz, che viste le sue dimensioni può benissimo farvi da monitor principale, sia per lavorare che per giocare.

Come accennato si sale di livello anche per quanto riguarda l'hardware. Il processore infatti è un Intel di tredicesima generazione, un i7-13700H con 14 core e frequenza massima turbo a 5 GHz, accompagnato da 16 GB di RAM DDR5 (la più recente quindi) a 5.200 MHz e 1 TB di SSD PCIe Gen4. La parte di connettività è affidata a una scheda Intel AX201 con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, e non manca una porta ethernet per sfruttare al massimo la connessione di casa.

La parte grafica è affidata nuovamente a una NVIDIA GeForce RTX 4060, una serie 40 quindi che vi permette di accedere a tutte le tecnologie NVIDIA per il gioco e la produttività. Nulla vieta di sperimentare giochi come Cyberpunk 2077 e Alan Wake 2 con Frame Generation (DLSS 3), Super Resolution (DLSS 2), Ray Reconstruction (DLSS 3.5) e Path Tracing, ovvero il ray tracing di livello più avanzato.