Fatevi una tastiera meccanica ISO! AKKO sconta fino al 50% il suo catalogo per Natale

Vi piacciono le tastiere meccaniche personalizzabili ma preferireste un formato più simile possibile a quello italiano? Allora le tastiere meccaniche AKKO con formato ISO sono quello che fa per voi. Alcune ve le abbiamo mostrate anche qui sulle pagine di SmartWorld: la AKKO 5075B Plus ISO, la MonsGeek M1W e la Horizon 5087B, tanto per fare qualche esempio.

Per festeggiare alla grande il Natale, lo store europeo di AKKO mette in sconto quasi tutto il catalogo delle sue tastiere ISO. Solitamente il marchio fa distinzione fra le tastiere ISO-UK, ISO-DE e ISO-Nordic, che richiedono tasti diversi e spesso anche una disposizione diversa dei tasti. Per l'occasione, AKKO spedirà invece pacchetti speciali comprensivi di tutti i tasti per tutti i formati. Non ci sono, ahinoi, i keycap italiani, ma grazie a quelli aggiuntivi potete ottenere un layout quanto più simile possibile al nostro. E soprattutto il tasto Invio è al posto giusto! Proprio per via della straordinarietà della promo, le spedizioni dei modelli acquistati in sconto inizieranno i primi giorni di gennaio.

Tornando agli sconti, ci sono un paio di modelli che sono scontati addirittura del 50%. Si tratta delle 3084B Plus in formato Black & Gold e Blue on White con un'ampia scelta di switch tra cui scegliere (come i Jelly Pink, i Jelly Black o i CS Silver). Il prezzo ammonta a 48€, a cui ci dovete aggiungere 13€ circa di spedizione e 13€ di tasse (per evitare le spese doganali). In tutto viene a costarvi 74€, un prezzo ottimo per una tastiera meccanica hot-swappable formato ISO che potete usare anche via Bluetooth o via Wi-Fi tramite apposito ricevitore USB. Occhio che gli sconti su questi due modelli terminano oggi 15 dicembre.

