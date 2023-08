Occhio al nuovo volantino Esselunga: tra Nutella e carta igienica si nasconde un iPhone 14 Pro al miglior prezzo!

Il nuovo volantino Esselunga si firma " Sottocosto ". Fino al 9 settembre troverete offerte molto appetibili (in tutti i sensi). Tanti prodotti (tech e non) dal prezzo conveniente (sopratutto uno). Occhio però, perché la promo sarà valida solo nei negozi fisici Esselunga. A seguire vi lasciamo il volantino completo .

Volantino Esselunga fino al 9 settembre

Vediamo subito cosa bolle in pentola. Bolle letteralmente di tutto! Tra una bottiglia Peroni, un barattolo di Nutella e qualche rotolo di carta igienica Regina spicca iPhone 14 Pro 128 GB a soli 999,46€. Tra le tante leccornie non passano di certo inosservati il forno a microonde Candy, il ferro da stiro Rowenta, Samsung Galaxy A13 e A53, più qualche prodotto per la cura della persona.

Vi invitiamo a consultare le ultime pagine del volantino Esselunga che trovate in alto per verificare la disponibilità della promo "Sottocosto" nei negozi aderenti. In basso vi lasciamo anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, utile per rimanere sempre aggiornati sui migliori affari in giro per il web.

