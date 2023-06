Addio Iliad Flash 200, bentornata Giga 150

Come annunciato sin dal momento del lancio, ieri 15 giugno è terminata la promozione chiamata Iliad Flash 200, a poche ore dall'attesissimo lancio delle eSIM.

Iliad utilizza spesso questo genere di iniziative, con offerte promozionali che restano disponibili solo per alcune settimane, ma chi non ha fatto in tempo ad attivare la precedete promozione con 200 GB può comunque consolarsi con l'offerta di riferimento dell'operatore. Parliamo di Iliad Giga 150, che al costo di 9,99€ al mese, include:

minuti illimitati

SMS illimitati

150 GB di traffico in 5G

Iliad Giga 150 è un'offerta disponibile sia per chi ha già una SIM Iliad che per tuttii nuovi clienti: potete attivarla (anche su eSIM) dal sito ufficiale dell'operatore, dalle Simbox Iliad e in tutti i negozi e rivenditori.